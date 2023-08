Musah Milan, lo statunitense ha già scelto il numero di maglia: i dettagli

Yunus Musah sarà un nuovo giocatore del Milan. Accordo raggiunto col Valencia: il centrocampista ha già scelto il numero di maglia

Tutto pronto per l’arrivo al Milan di Yunus Musah. Il centrocampista arriva dal Valencia, con cui i rossoneri hanno trovato l’accordo definitivo.

Come riporta Daniele Longo su Calciomercato.com, le cifre finali sono di 18 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili e 1 più difficile. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro netti a stagione ed ha già scelto il numero di maglia che indosserà in rossonero: sarà l’80, in onore di Ronaldinho.