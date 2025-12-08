Musah Milan, Pellegatti si pronuncia sull’ex rossonero. La sua idea. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mentre il Milan si prepara ad affrontare il Torino nel cruciale posticipo serale della 14ª giornata, la discussione sul prossimo mercato di gennaio è già accesa. Una delle voci più autorevoli e seguite dai tifosi Rossoneri, lo storico giornalista Carlo Pellegatti, ha lanciato una proposta di mercato interessante sul proprio canale YouTube, stuzzicando l’attenzione del Direttore Sportivo Igli Tare.

L’idea lanciata da Pellegatti riguarda l’esigenza di trovare un vice affidabile e di qualità per l’esterno belga Alexis Saelemaekers. Questa necessità è condivisa dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che desidera alternative pronte per affrontare al meglio il girone di ritorno nella corsa Scudetto.

Musah: L’Occasione Offerta dall’Atalanta

Il nome suggerito da Pellegatti è quello di un giocatore attualmente in forza all’Atalanta, che tuttavia non sembra rientrare nei piani del club bergamasco: Yunus Musah.

“Vi dico subito che la mia risposta è sì. Prendereste un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Atalanta? Quindi fareste venire di corsa Musah come alternativa a Saelemaekers? Ripeto. La mia risposta è sì, non gioca mai a Bergamo eh..”.

La proposta del volto storico rossonero si concentra su un’opportunità di mercato: acquisire un giovane talento che, pur essendo marginale nel contesto dell’Atalanta, possiede le qualità tecniche e il potenziale per esplodere in un ambiente come quello del Diavolo.

Tare e Allegri Valutano le Alternative

Il DS Igli Tare, il dirigente albanese noto per la sua capacità di scovare giocatori a condizioni vantaggiose, potrebbe considerare l’ipotesi Musah un’operazione intelligente. L’acquisto di un giocatore scontento o poco utilizzato in un’altra squadra di Serie A ridurrebbe i rischi di adattamento al campionato italiano e garantirebbe ad Allegri una risorsa versatile.

Musah, sebbene abbia giocato prevalentemente a centrocampo, ha le caratteristiche di dinamismo e rapidità che potrebbero renderlo un’ottima soluzione come alternativa d’attacco o come esterno a tutta fascia. Fornire al tecnico livornese un vice-Saelemaekers è uno dei tre obiettivi principali di Tare per il mercato di gennaio, insieme all’arrivo di un difensore centrale e di un centravanti. Le parole di Pellegatti non fanno altro che alimentare il dibattito su come il Milan intenda rinforzarsi per la lotta Scudetto.