Musah non al meglio, ecco chi lo sostituirà: l’idea di Pioli per Milan Monza, gara in programma domani all’ora di pranzo

Come annunciato dalla Gazzetta dello Sport Yunus Musah non è al meglio e difficilmente sarà della partita. In vista della sfida contro il Monza, Pioli prepara dunque qualche cambio.

Due i centrocampisti del Milan pronti a sostituirlo. Da un lato c’è Bennacer, dall’altro Adli: il primo al momento sembra nettamente favorito sul secondo.