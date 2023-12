Musah non sta bene: Milan Monza a fortissimo rischio! ULTIME

Musah non sta bene: Milan Monza a fortissimo rischio! Le ULTIMISSIME notizie sul centrocampista statunitense

Non arrivano buone notizie in casa Milan in vista della sfida di domenica all’ora di pranzo con il Monza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Yunus Musah non sta bene e potrebbe saltare la sfida.

Probabilmente sarà out, quasi sicuramente non partirà dall’inizio. In ogni caso già pronto Bennacer, che ha saltato la trasferta di Newcastle dal momento che non è stato inserito in lista Champions.