Musah spiega la scelta del Milan: «Ho sempre sognato di giocare per una delle squadre più forti del mondo»

Musah spiega la scelta del Milan: «Ho sempre sognato di giocare per una delle squadre più forti». Le parole dello statunitense

Il centrocampista statunitense Musah ha rilasciato un’intervista a Sportitalia in cui ha rivelato il motivo della scelta di venire al Milan.

ARRIVARE AL MILAN – «Un bel passo per me, fare questa strada e arrivare al Milan. Ho sempre sognato giocare per una delle migliori squadre del mondo e il Milan, che ha vinto tante Champions, lo è. Per me questo passo è importantissimo, l’ho voluto fare e sono felice di averlo fatto. Voglio provare a fare il mio meglio per aiutare questa squadra».

