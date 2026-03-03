Calciomercato
Musah si sblocca ma il riscatto resta un rebus: il Milan apre allo sconto per l’Atalanta? Ultime
Nonostante la sconfitta patita dall’Atalanta sul campo del Sassuolo, la nota lieta in casa orobica porta il nome di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha finalmente trovato la gioia del primo gol in Serie A, un segnale di vita importante in una stagione vissuta finora ai margini, prima sotto la gestione Juric e poi con l’arrivo di Palladino.
Musah, il Milan concede lo sconto all’Atalanta?
Il futuro del classe 2002, tuttavia, è tutt’altro che scritto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il diritto di riscatto fissato in estate a favore dei bergamaschi ammonta a circa 20,5 milioni di euro (che si aggiungono ai 4,5 già versati per il prestito). Una cifra che l’Atalanta, visto lo scarso impiego del giocatore, non sembra intenzionata a sborsare. Per evitare il ritorno a Milanello di un profilo che non rientra nei piani di Allegri, il Milan si sarebbe detto disposto a concedere uno sconto sostanzioso, scendendo a una valutazione di circa 16 milioni di euro.
Molto dipenderà dal piazzamento finale della Dea: il club di Percassi valuterà l’investimento definitivo solo in caso di qualificazione alla prossima Europa League, sfruttando i relativi introiti UEFA. In questo finale di stagione ricco di impegni, Musah avrà l’occasione di convincere Palladino a puntare su di lui, cercando di trasformare quel primo gol in una conferma per il 2026-27.