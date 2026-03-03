Connect with us

Calciomercato

Musah si sblocca ma il riscatto resta un rebus: il Milan apre allo sconto per l’Atalanta? Ultime

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

Musah

Musah si è sbloccato in campionato con la maglia dell’Atalanta ma il futuro resta un rebus: rossoneri pronti alla sconto?

Nonostante la sconfitta patita dall’Atalanta sul campo del Sassuolo, la nota lieta in casa orobica porta il nome di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha finalmente trovato la gioia del primo gol in Serie A, un segnale di vita importante in una stagione vissuta finora ai margini, prima sotto la gestione Juric e poi con l’arrivo di Palladino.

Musah, il Milan concede lo sconto all’Atalanta?

Il futuro del classe 2002, tuttavia, è tutt’altro che scritto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il diritto di riscatto fissato in estate a favore dei bergamaschi ammonta a circa 20,5 milioni di euro (che si aggiungono ai 4,5 già versati per il prestito). Una cifra che l’Atalanta, visto lo scarso impiego del giocatore, non sembra intenzionata a sborsare. Per evitare il ritorno a Milanello di un profilo che non rientra nei piani di Allegri, il Milan si sarebbe detto disposto a concedere uno sconto sostanzioso, scendendo a una valutazione di circa 16 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Molto dipenderà dal piazzamento finale della Dea: il club di Percassi valuterà l’investimento definitivo solo in caso di qualificazione alla prossima Europa League, sfruttando i relativi introiti UEFA. In questo finale di stagione ricco di impegni, Musah avrà l’occasione di convincere Palladino a puntare su di lui, cercando di trasformare quel primo gol in una conferma per il 2026-27.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Bartesaghi Bartesaghi
Ultimissime Milan6 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le ultime su Bartesaghi e le parole di Scaroni sul nuovo stadio

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×