Yunus Musah, centrocampista americano del Milan, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il PSG in Champions League

Intervenuto in zona mista dopo PSG-Milan, Yunus Musah ha dichiarato:

«Noi abbiamo sempre la fiducia di fare bene. Anche loro hanno sofferto, non solo noi. La partita è sta difficile per tutte e due le squadre, ma noi non siamo stati così tanto attenti ed abbiamo preso gol».