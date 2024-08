Mpasinkatu PARLA di Adli: «Ha tante offerte, ecco DOVE potrebbe andare. È LENTO? La penso così...»

Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola del centrocampista del Milan Yacine Adli, cercato dalla Fiorentina

Il direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, ha parlato ai microfoni di “Palla al centro” in onda su Radio FirenzeViola per parlare del centrocampista del Milan Adli.

LE SUE PAROLE – «E’ un giocatore tecnico dotato di grandissima personalità. Lo conosco bene, nasce nelle giovanili del PSG come trequartista, ma poi si è spostato più dietro come centrocampista. E’ un giocatore che alla Fiorentina ci starebbe bene. E’ esploso al Bordeaux e poi lo ha preso il Milan. Ha tanta voglia di rivalsa e vuole rimanere in Italia. Gli sono arrivate offerte arabe e una dal Marsiglia. Ma la Fiorentina per lui potrebbe essere una bella vetrina. Fossi la dirigenza della Fiorentina lo prenderei».

SULLE CARATTERISTICHE DEL CALCIATORE – «Sa trattare la palla, sembra lento ma non lo è. Sa quello che deve fare quando ha la palla fra i piedi. Sembra che rallenti il gioco ma in realtà non è così. Nel centrocampo viola un suo compagno perfetto sarebbe Amrabat, un interditore. Ha bisogno di qualcuno con più gamba accanto».