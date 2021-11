Moviola Roma Milan: errore di Maresca sull’espulsione di Theo

Moviola Roma Milan: fallo di Kjaer su Pellegrini dubbio, il rigore per fallo di Ibanez su Ibra c’è. Non è rosso su Theo Hernandez

Moviola Roma Milan: l’episodio-clou è il contatto in area fra Ibanez e Ibrahimovic che origina il rigore del 2-0 al 7’s.t.: il difensore romanista entra in collisione con lo svedese, l’ancata c’è e solo dopo il giallorosso riesce a toccare il pallone inizialmente spostato da Ibra. La valutazione deve essere di Maresca, quindi del campo: il Var interviene nonostante non ci sia “chiaro ed evidente errore” e quindi Maresca conferma la sensazione dal campo.

Il dubbio resta sul contatto in area Kjaer-Pellegrini in cui il milanista tocca la gamba del giallorosso, un episodio che somiglia a quello Dumfries-Alex Sandro in Inter-Juventus. Maresca non fischia.

Ma l’arbitro commette un errore quando scatta il secondo giallo per Theo Hernandez: l’arbitro non fischia l’evidente fallo su Krunic (di Felix) che origina la ripartenza di Pellegrini. In pratica, non ci sarebbe stato il giallo del milanista se prima fosse stato sanzionato il “colpo” a Krunic.

Nel resto, troppi cartellini gialli (9), segnale di una gara che a un certo punto gli è sfuggita di mano in maniera netta. I due gol annullati (a Leao e a Ibrahimovic) sono stati scovati dal Var: doppio fuorigioco. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.