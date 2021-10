Espulsione per Theo Hernandez nel secondo tempo del match contro la Roma. Rossoneri in 10 in questo finale

Espulsione per Theo Hernandez al 65′ di Roma-Milan. Il francese riceve il secondo giallo per un intervento su Zaniolo al limite dell’area, lasciando i rossoneri in 10 in questo finale. Il giocatore salterà anche il derby di settimana prossima.

LA CRONACA DEL MATCH