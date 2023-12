Moviola Newcastle Milan: due sviste per Makkelie. E Leao...

Moviola Newcastle-Milan: due sviste di Makkelie all’interno di una direzione buona della gara. E il rigore su Leao…

Quest la moviola della Gazzetta dello Sport sulla gara di ieri sera tra Newcastle e Milan:

«Il gol hanno tutti genesi regolare (Leao in gioco sull’1-1), mentre sono evidenti due gialli “mancati”: alla mezz’ora del primo tempo per Reijnders e all’8’ s.t. per Trippier (diretto su Leao). Passibile di giallo pure il gomito di Lascelles nella nuca di Giroud. L’analisi prosegue commentando un paio di episodi sospetti nelle due aree: “Non c’è rigore rigore sul contatto Guimaraes-Theo (20’ s.t.). Leao invece viene toccato quasi oltre il limite da Schar (19’ s.t.), ma non cade e prosegue».