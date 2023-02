Ieri sera il Milan ha battuto il Monza. Ecco le pagelle dei giornali alla direzione di gara dell’arbitro Rapuano

Secondo la Gazzetta dello Sport il direttore di gara merita l’insufficienza (5,5): non convince in varie decisioni e nella gestione dei provvedimenti disciplinari. In generale una direzione di gara che appare poco coerente