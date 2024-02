Moviola Milan Atalanta: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Atalanta: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta l’Atalanta, nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Orsato, con la coppia di assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo sarà Giua. VAR e AVAR saranno rispettivamente Irrati e Piccinini. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN ATALANTA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Atalanta.

3′ Gol Leao – Ma cosa ha fatto Leao?! Tunnel a Holm, scavetto a superare la scivolata di Scalvini, destro a giro da posizione defilata che si infila sotto l’incrocio. Gol regolare.

36′ Il Milan chiede un rigore – Loftus-Cheek allarga per Florenzi, il cui cross viene smanacciato da Carnesecchi. Raccoglie Leao, che prima calcia (murato) e poi crossa ma c’è la deviazione di Scalvini. Col braccio secondo il portoghese, tutto regolare e non da rigore per Orsato.

39′ Orsato al VAR, possibile rigore per l’Atalanta – Giroud colpisce Holm che lo aveva anticipato in area. Orsato non fischia ma poi va al VAR a rivederla.

40′ Ammonito Pioli intanto per proteste.

41′ Calcio di rigore per l’Atalanta – Orsato, dopo aver rivisto l’intervento al VAR, concede il penalty alla Dea.

42′ Gol Koopmeiners – Spiazzato Maignan, pareggia l’Atalanta. Gol regolare.

43′ Ammonito De Roon – Entrata in ritardo su Theo Hernandez, ammonito.

45’+3′ Ammoniti Leao e Holm – Giallo per Holm per una trattenuta su Leao, che protesta vibratamente e riceve anche lui l’ammonizione.

56′ Ammonito Lookman – Lookman anticipa Florenzi che termina a terra. Fallo, poi l’attaccante protesta e viene ammonito.

68′ Pulisic giù in area – Ha rischiato qui Ederson, che ci ha messo il fisico per chiudere su Pulisic. Intervento al limite ma niente rigore per Orsato.

90’+3′ Ammonito Ederson – Fallo su Theo Hernandez, giallo per il centrocampista.