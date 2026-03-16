Moviola Lazio Milan, quello di Athekame era un gol regolare? Il giudizio sulla direzione gara di Guida

Moviola Lazio Milan, ecco il giudizio sulla direzione dell’arbitro Guida: i dettagli sul gol annullato di Athekame

La direzione di gara di Marco Guida nel big match tra Lazio e Milan è stata promossa a pieni voti dalla critica. Il fischietto campano ha ricevuto un 7 in pagella dal Corriere dello Sport, che ha definito la sua prestazione come una «partita di grande spessore». Guida è stato lodato per la correttezza delle decisioni e per la capacità di gestire il nervosismo in campo attraverso il dialogo, come avvenuto con il difensore biancoceleste Marusic: «E’ fallo questo».

Moviola Lazio Milan, i casi da moviola: Athekame e la regolarità del gol laziale

Le situazioni più discusse nell’area della Lazio hanno visto protagonista il rossonero Athekame, ma le decisioni dell’arbitro hanno trovato pieno riscontro nelle analisi post-partita. «È stato giusto annullare la rete ad Athekame: nel cadere, il giocatore tocca il pallone con l’avambraccio destro prima di girarsi e calciare a rete nell’immediatezza». Allo stesso modo, è stato valutato correttamente l’intervento di Taylor sullo stesso attaccante milanista: «È infatti il giocatore della Lazio ad anticipare l’avversario toccando la sfera con la punta del piede; il successivo contatto tra i tacchetti e il collo del piede del rossonero, intento a tirare, è dettato dalla normale dinamica di gioco».

Nessuna macchia anche sull’azione che ha deciso l’incontro a favore della formazione di Sarri. Secondo i giornali, la posizione di Isaksen sul lancio di Marusic era regolare: «Isaksen è tenuto regolarmente in gioco da Estupiñan. Il successivo contatto che porta alla caduta dell’esterno rossonero è un contrasto di gioco lecito per la contesa del pallone, tanto che non si è registrata la minima protesta in campo». L’unica nota stonata nella gestione di Guida riguarda la mancata ammonizione per Saelemaekers dopo un intervento imprudente su Zaccagni.

Infine, un giudizio pungente è stato riservato a Chiffi, impegnato al VAR, che ha ottenuto un 6 di stima: «L’unica cosa buona che ha fatto in questo week end», ha commentato il quotidiano, sottolineando come la sua serata sia stata tranquilla solo grazie all’assenza di episodi dubbi che richiedessero il suo intervento diretto.