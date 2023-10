Mourinho: «Non meritavamo di perdere. L'anno scorso a Monza era successo questo, sull'espulsione...»

Mourinho: «Non meritavamo di perdere. L’anno scorso a Monza era successo questo». Le parole del tecnico giallorosso

José Mourinho ha parlato a Sky Sport nel post partita di Roma-Monza.

PARTITA – «Non meritavano di perdere la partita. Sono molto felice dei tre punti, ho visto la squadra in difficoltà tecnicamente. Abbiamo sofferto fisicamente, con Paredes e i due africani che hanno viaggiato molto. Abbiamo battuto una squadra con giocatori bravi e un allenatore bravo. Abbiamo cercato la vittoria, abbiamo preso due pali, ma anche loro hanno avuto occasioni. Partita a livello tecnico basso ma con un emozione alta. El Shaarawy e Zalewski? Anche quando sono critico sono diretto. Ho un grande rapporto con i miei giocatori. Quando ho parlato con El Shaarawy e il bambino mi hanno detto di non preoccuparmi perché non c’era niente, per me è stato facile».

ESPULSIONE – «Non lo so, ho fatto il gesto del silenzio verso la loro panchina, ma non ho detto parole offensive. L’anno scorso abbiamo fatto una bella partita a Monza e dopo la gara gente brava ma ancora acerba, ha avuto brutte parole per noi. Critico questo, dopo una partita non è bello parlare in quel modo. io oggi dico che sono una bella squadra, con un allenatore bravo che non meritava la sconfitta».