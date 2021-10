Mourinho: «Juve candidata forte per lo Scudetto, ha 20 grandi calciatori»

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Le parole del tecnico della Roma

SCUDETTO ALLA JUVE – «E’ una domanda per Allegri, ma dico di sì. E’ una squadra fortissima e che gioca sempre per vincere le partite e il campionato. Non è una squadra di 11 bravi giocatori, ma hanno più di venti calciatori bravi ed esperienza. Anche l’allenatore ha tanta esperienza. La Juve è una candidata forte».