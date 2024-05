Mercato Milan: Zirkee il preferito in attacco ma spunta già un’ALTERNATIVA! C’è la ‘benedizione’ di Ibrahimovic per il prossimo acquisto

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, è Joshua Zirkzee il preferito del mercato Milan per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate. La valutazione di 65/70 milioni di euro, però, spaventa un po’ le pretendenti.

Per questo motivo, per non farsi cogliere impreparati, i rossoneri hanno già trovato l’alternativa: trattasi di Benjamin Sesko del Lipsia, per il quale sarebbero necessari 50 milioni di euro. Acquisto che avrebbe già ricevuto la benedizione di Zlatan Ibrahimovic.