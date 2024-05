Gudmundsson Milan, il centrocampista islandese piace all’Inter: il PIANO del club nerazzurro e non solo. Le parole di Ausilio

Piero Ausilio ha parlato in una diretta Instagram con Fabrizio Biasin di Albert Gudmundsson, giocatore accostato anche al calciomercato Milan. Ecco le parole del direttore sportivo dell’Inter:

PAROLE – «È un giocatore di qualità che piace all’Inter, così come al Genoa e ad altre squadre. In quel reparto siamo a posto così. Abbiamo Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic e Sanchez, sul quale faremo delle valutazioni. Poi Oristanio, Carboni, Pio Esposito, tutti calciatori in prestito. Dobbiamo valutare tutto».