Nuovo allenatore Milan, la Curva Sud della Juve ANNUNCIA: «Motta e Conte non li vogliamo!». Aumentano le chance per il club rossonero

La Curva Sud della Juventus ha preso una decisione chiara su Thiago Motta e Antonio Conte, nomi accostati anche al calciomercato Milan per scelta del nuovo allenatore per il post Pioli. Ecco il comunicato del tifo organizzato bianconero:

ANNUNCIO – «Roma, finale Coppa Italia e Bologna ci saremo per vincere e per dire che Motta e Conte non li vogliamo! Max portaci la Coppa Italia!!!»