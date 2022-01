ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mourinho Milan, matrimonio mancato: ma dagli ambienti rossoneri precisano che… Tutto sul retroscena del 2019

La Gazzetta dello Sport racconta il retroscena del mancato matrimonio tra José Mourinho e il Milan. Estate 2019: Mourinho in quella finestra temporale era senza squadra, esonerato qualche mese prima dal Manchester United.

Luis Campos, all’epoca uomo mercato del Lilla, era sui radar rossoneri dopo l’addio di Leonardo. In altre parole, l’intenzione del Milan poteva essere quella di arrivare a Campos per poi avere anche Mou (entrambi erano legati a Mendes). Dagli ambienti rossoneri tengono a sottolineare la differenza tra sondaggio, o contatto, e offerta. Facendo in pratica capire che offerte nel senso stretto della parola a Mou non sarebbero mai state recapitate