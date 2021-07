Mourinho: «Italia-Inghilterra? La partita si deciderà a centrocampo»

Josè Mourinho ha presentato la sfida tra Italia e Inghilterra, dando qualche suggerimento tattico soprattutto alla squadra inglese

Josè Mourinho è intervenuto a talkSPORT, di cui è opinionista, presentando la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.

«La partita si giocherà e si deciderà a centrocampo. L’Italia lì è molto forte, la loro mediana è il motore della squadra. Non solo Verratti, Jorginho e Barella, in panchina ci sono anche giocatori come Locatelli e Cristante che possono entrare. Credo che l’Inghilterra abbia bisogno di una grande prova di Rice e Phillips, perché è lì che si deciderà la gara. Con la Spagna ho visto un’Italia in difficoltà a causa della mancanza di un centravanti ed è una partita che Southgate starà guardando e riguardando. La Spagna aveva un rombo con Olmo vertice alto e per l’Italia è stata dura. Immagino Kane a fare quel compito, restando lontano da Bonucci e Chiellini. Avere un punto di riferimento è proprio ciò che i due difensori azzurri vogliono e sono convinto che Kane sia migliore di tutti a fare quel lavoro di movimento, lontano dai difensori. Credo che Kane e Benzema siano gli unici attaccanti in grado di farlo».