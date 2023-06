Scomparsa Berlusconi, proclamato il lutto nazionale

Proclamato il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, ex presidente di Milan e Monza scomparso oggi. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato su Silvio Berlusconi, ex presidente di Milan e Monza.

COMUNICATO – Il lutto nazionale è stato proclamato per mercoledì 14, il giorno dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Lo dispone il sottosegrario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. La disposizione prevede le bandiere a mezz’asta da oggi fino a mercoledì per tutti gli uffici pubblici e tutte le sedi delle ambasciate e dei consolati italiani all’estero. La cerimonia funebre prevede sei carabinieri in alta uniforme, onori militari e un’orazione commemorativa ufficiale alla presenza di un rappresentante del governo.

