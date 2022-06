Moriero: «Il Milan non ha bisogno di molti rinforzi, Maldini...»

Francesco Moriero, ex calciatore, ha parlato del mercato del Milan e della situazione relativa al futuro di Paolo Maldini: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Francesco Moriero ha parlato così del Milan:

«Il Milan è in ritardo? Mi ha sorpreso che non sia stato confermato subito Maldini, il Milan accelererà solo quando lui avrà carta bianca, se gliela daranno: questo un po’ potrà essere pagato. Non servono troppi rinforzi, ma Origi non basta».