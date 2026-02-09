Moretto sul Milan: «A oggi non segue questo calciatore. E su Theo Hernandez…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan continua a regalare colpi di scena e retroscena inediti, specialmente ora che la nuova dirigenza sta delineando le strategie per il futuro. Recentemente, il noto esperto di trattative Matteo Moretto ha fatto luce su alcune situazioni calde che coinvolgono i rossoneri, svelando dettagli significativi su partenze sfumate e obiettivi chiacchierati.

PAROLE – «Voglio tornare su un retroscena di mercato che lo riguarda: alla fine della stagione 23/24, il Bayern cercava un terzino con quelle caratteristiche e si parlava di Theo Hernandez. Ma l’obiettivo numero uno era Dimarco per il Bayern, il club aveva contattato l’Inter, ricevendo un no nerazzurro. Poi il club era andato su Theo Hernandez. »

Il retroscena: Theo Hernandez e l’ombra del Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Moretto, durante l’ultima sessione estiva si è consumato un vero e proprio giallo attorno a Theo Hernandez, il terzino sinistro francese nonché uno dei calciatori più veloci e determinanti dell’intero panorama europeo. Il Bayern Monaco, colosso della Bundesliga sempre alla ricerca di profili d’élite, avrebbe effettuato sondaggi concreti per portare il classe ’97 in Germania.

Tuttavia, il Diavolo ha eretto un muro invalicabile. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan apprezzato per la sua fermezza nelle negoziazioni, ha considerato l’esterno transalpino assolutamente incedibile. La volontà del club è quella di costruire il nuovo ciclo attorno ai propri pilastri, garantendo a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato per dare solidità tattica alla squadra, una rosa competitiva e ricca di talento individuale.

Capitolo McKennie: la posizione dei rossoneri

Oltre alle possibili uscite, l’attenzione si è spostata sui potenziali ingressi. Si è discusso a lungo del profilo di Weston McKennie, il dinamico centrocampista statunitense attualmente in forza alla Juventus, noto per i suoi inserimenti aerei e la sua duttilità in mediana. Nonostante McKennie abbia il contratto in scadenza con i bianconeri, rendendolo un’occasione di mercato sulla carta allettante, la realtà sarebbe diversa. Matteo Moretto ha chiarito che il club di via Aldo Rossi non sta seguendo propriamente il profilo del texano.

PAROLE – «La Juve farà un tentativo, ma ci sono parecchi club che sondano la situazione e cercano di capire se è fattibile arrivare a McKennie a 0. Vi confermo quanto anticipato: l’Inter ha fatto un sondaggio per quanto riguarda i costi complessivi della possibilità di arrivare al giocatore. Il Milan invece non è propriamente sul calciatore a oggi»