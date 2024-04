Moratti punge il Milan: «Non sarà una partita come le altre». Poi torna sullo scudetto del 2022. Le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Moratti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista di Milan-Inter, il derby in programma il prossimo 22 aprile. Le sue parole.

SE SARÒ A SAN SIRO? – «Non credo, poi è Milan-Inter… no no, sto a casa. Scusi ma l’intervista esce prima del derby?».

LO SCUDETTO DEL MILAN È STATO UN REGALO DELL’INTER? – «Ne sono convinto».

VINCERLO NEL DERBY REGALA UN PIACERE PARTICOLARE? – «La seconda stella basta che arrivi, non mi farei un complesso di doverla conquistare proprio nel derby. Altra cosa è la sfida col Milan, vincerla è importante, perché non è una partita come le altre».