Moratti gode ancora: «Cucirsi la seconda stella contro il Milan è stato impagabile». Poi l’ANNUNCIO su Zirkzee. Le parole dell’ex presidente dell’Inter

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha analizzato a Repubblica lo scudetto vinto dai nerazzurri nel derby contro il Milan.

SCUDETTO NEL DERBY – «Cucirsi sul petto la seconda stella in campo contro il Milan, per un tifoso interista, è stato impagabile. Una cosa troppo grande per essere sognata. Inimmaginabile e insperata, ma al tempo stesso meritatissima. Come ho festeggiato? Non ho resistito, sono sceso in strada. C’era davvero tantissima gente. Riesco ancora a stupirmi di come il calcio riesca a emozionare le persone. Non mi sono tornati in mente solo i festeggiamenti del Triplete. Di festa, nei miei anni, qualcuna ne abbiamo fatta. Piazza Duomo piena è una scena a cui per fortuna mi sono abituato».

CHI PRENDEREBBE – «Zirkzee. Inventa calcio, e Inzaghi saprebbe inserirlo al meglio nel gioco della squadra».