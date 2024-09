Morata Milan, l’ANNUNCIO in conferenza stampa: «NUOVO INIZIO, ho una RICHIESTA per domani». Le sue dichiarazioni

Alvaro Morata, come confermato da Fonseca a Sky, sarà titolare al centro dell’attacco del Milan. Lo stesso attaccante, in conferenza stampa, ha usato parole bellissime per descrivere il match contro il Liverpool.

FINALE EUROPEO E LIVERPOOL – «Speriamo che domani finisca come la finale dell’Europeo. Sono casualità ma anche belle notizie perché vuol dire che sei ad alto livello. Questo è quello che è la partita di domani, grandissima sfida. Prima partita in Champions, tanti cambi e tanti giocatori diversi. Noi dobbiamo sistemare alcuni meccanismi, non abbiamo altro tempo in campionato ma domani è un nuovo inizio»