Morace: «Tra Pioli e Conte preferisco la leadership del rossonero»

Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, Carolina Morace ha parlato di Milan ed Inter, in particolare dei rispettivi allenatori. Ecco le sue dichiarazioni.

«Antonio Conte e Stefano Pioli hanno leadership diverse, io preferisco quella dell’allenatore rossonero ma non è detto che sia vincente. Il Milan ha fatto vedere sempre belle partite, l’Inter invece fa capire che dove non arriva con il gioco arriva con la determinazione. La squadra nerazzurra ha in questo momento qualcosa in più.»