Monza Milan, Origi verso un posto da titolare: sarebbe la sesta presenza stagionale. Il giocatore rossonero potrebbe sostituire Giroud

In Monza-Milan, Stefano Pioli potrebbe optare per un turno di riposo per Olivier Giroud. Al suo posto ci sarebbe pronto Divock Origi.

Per l’attaccante del Milan e ex Liverpool sarebbe la sesta partita da titolare, con due gol all’attivo per ora.