Montolivo esalta il Milan: «Sta facendo una stagione importante». Le dichiarazioni dell'ex rossonero.

La netta affermazione del Milan sul campo del Bologna continua a far discutere gli addetti ai lavori, confermando come la cura basata su pragmatismo e solidità stia dando frutti insperati. Al termine dello 0-3 maturato allo stadio Renato Dall’Ara, negli studi di Sky Sport (fonte ufficiale delle dichiarazioni), è intervenuto Riccardo Montolivo, ex capitano e raffinato centrocampista della nazionale italiana, per commentare il momento magico vissuto dai rossoneri.

PAROLE – «Sta facendo una stagione importante. Anche a Bologna si è visto un Milan compatto e solido. Io continuo a pensare che l’Inter sia un gradino sopra, ma il Milan deve provarci. L’errore di Miranda? Probabilmente non aveva Rabiot. E’ stato un errore enorme punito subito da Rabiot. La difesa è il problema attuale del Bologna, il Milan ha avuto tante occasioni»

L’impatto di Massimiliano Allegri e la visione di Igli Tare

Secondo l’analisi di Montolivo, il merito principale della metamorfosi del Diavolo va attribuito alla nuova guida tecnica. Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato all’ombra della Madonnina con il suo carico di esperienza e i numerosi scudetti in bacheca, ha saputo restituire un’identità precisa a un gruppo che appariva smarrito. La sua capacità di leggere i momenti della partita e di blindare la difesa ha trasformato la compagine milanista in una macchina da punti.