Montemurro: «Milan? All'andata non è andata bene, ora...»

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato a JTV in vista del prossimo match con il Milan e non solo:

RIVINCITA SUL MILAN – «Sono tutte partite di alta importanza e alto livello. La partita d’andata col Milan non è andata bene sotto il punto di vista del risultato, vogliamo continuare ad essere lì in classifica. E’ importante affrontare la fase finale in buona forma».

INFORTUNATE E RIENTRI – «Abbiamo visto il rientro di Gunnarsdottir e quello di Bonansea, importanti anche per il gruppo. E’ stata una settimana intensa e di buona preparazione. Nilden ha iniziato a correre, speriamo torni subito. Abbiamo preso questa settimana per far recuperare Pauline, ci sarà anche lei».

