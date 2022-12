Mondiali Francia: il possibile traguardo di Giroud contro l’Argentina

Domenica pomeriggio andrà in scena la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina. Giroud potrebbe raggiungere un traguardo importante

quello di tagliare il traguardo delle 300 reti in carriera. Attualmente l’attaccante rossonero è a quota 299 gol così suddivisi: 246 gol nei club e 53 gol in nazionale in 728 partite giocate.