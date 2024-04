Striscione Dumfries, possibili sanzioni per l’olandese e l’Inter dopo lo sfottò a Theo Hernandez: TUTTI gli scenari

Striscione Dumfries, possibili sanzioni per il difensore dell’Inter dopo lo sfottò a Theo Hernandez: TUTTI gli scenari e i rischi dopo i festaggiamenti per lo scudetto

Continua a far discutere lo striscione esposto da Dumfries nel corso della festa scudetto dell’Inter raffigurante il rossonero Theo Hernandez tenuto al guinzaglio. Il difensore nerazzurro si è scusato sui social per l’accaduto, ma ciò non gli impedirà di esser punito.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al difensore nerazzurro verrà contestata la violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che obbliga i tesserati a «lealtà, correttezza e probità». Prevista dunque un’ammenda intorno ai 5 mila euro per il giocatore, e una per il club fra i 10 e i 15 mila euro. Inoltre, gli ispettori della Procura stanno analizzando anche altri video e foto che potrebbero finire sotto la lente d’ingrandimento.