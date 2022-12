Mondiale, Marocco sconfitta in semifinale: il commento di Ziyech sui social. Il marocchino ha commentato la sconfitta di ieri

Ziyech ha commentato la sconfitta subita contro la Francia in semifinale di Mondiale. Il giocatore marocchino ha scritto a tal proposito un post su Instagram.

Ecco le sue parole: «Devastato. Ma sono davvero orgoglioso di questo fantastico team. Abbiamo combattuto fino alla fine e non ce l’avremmo fatta senza di voi. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine ad il mio rispetto per ognuno di voi. Tutti quelli che hanno viaggiato verso il Qatar per supportarci, tutti quelli che ci hanno supportato da casa. Vi apprezziamo, abbiamo scritto la storia insieme. Non abbiamo ancora finto, ci vediamo domenica»