Mondiale per club: la modifica Fifa che potrebbe beffare il Milan

Beffa in arrivo? La Fifa starebbe pensando di modificare il criterio di assegnazione dei punti per il Mondiale per Club che befferebbe il Milan:

secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport un possibile cambio nel criterio di qualificazione imposto per il Vecchio Continente ancora al vaglio della Fifa, potrebbe cambiare la situazione a favore della Juventus allontanando il possibile sorpasso di Milan e Napoli.

Si starebbe pensando di cambiare i criteri e premiare maggiormente i successi con 3 punti destinati a chi si impone nei vari match in programma, uno per pareggi e cinque per la partecipazione eliminando così i vari bonus legati ai passaggi di turno. Tenendo sempre conto che ogni nazione può esser rappresentata al massimo due club (numero estendibile soltanto in caso di successo finale in Champions), la situazione muterebbe con la Juventus che volerebbe a quota 52 punti dovendo però far i conti anche un recupero di Milan e Napoli che salirebbero a 39 e 38 punti. Prendendo in considerazione l’attuale situazione in Europa delle due squadre e l’impossibilità di raccogliere ulteriori punti attraverso i passaggi di turno, diventerebbe più complicato recuperare il distacco accumulato nelle precedenti edizioni.