Moise Kean viola la quarantena e l’Everton lo silura: possibile cessione

Moise Kean viola la quarantena e l’Everton lo silura: probabile la cessione nella prossima sessione di calciomercato con il Milan sull’attenti

È bufera tra l’Everton e il calciatore italiano Moise Kean, l’attaccante classe 2000 ha infatti violato la quarantena per organizzare una festa di cui ha lasciato traccia con alcune foto su Snapchat. Dura la reazione del club britannico attraverso una nota:

«Il club è inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra. Ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus – ha scritto il club – La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’Everton ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli». Non è da escludere che con questa bravata Moise Kean si sia definitivamente giocato le proprie chance di permanenza all’Everton, il Milan resta alla finestra in vista dell’estate dopo averlo seguito lungamente nelle scorse sessioni di calciomercato.