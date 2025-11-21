Connect with us

Modric contro Calhanoglu: sfida nella sfida tra i direttori d'orchestra di Milan e Inter. Il derby passerà dai loro piedi?

Modric

Modric, al primo derby con la maglia del Milan, è pronto a sfidare Hakan Calhanoglu: sfida nella sfida a San Siro

Il Derby di Milano di domenica riserverà, come da tradizione, affascinanti sfide nella sfida. L’attenzione si concentra in particolare sul duello a distanza tra i due direttori d’orchestra di Milan e Inter: da un lato il rossonero Luka Modric, dall’altro il nerazzurro Hakan Calhanoglu.

Modric: la leggenda e il Pallone d’Oro

Il centrocampo del Milan può contare sull’esperienza e il talento purissimo di Luka Modric. Il campione croato non ha bisogno di presentazioni: è un Pallone d’Oro, cinque volte campione d’Europa con il Real Madrid e una leggenda del calcio mondiale. La sua capacità di dettare i tempi, distribuire il gioco e gestire la pressione lo rende un elemento insostituibile e un faro per il centrocampo rossonero in una gara così sentita.

Hakan Calhanoglu: il maestro del metronomo

Sul fronte opposto, l’Inter schiera uno dei migliori interpreti del suo ruolo nel panorama calcistico europeo: Hakan Calhanoglu. Il turco ha saputo reinventarsi e affermarsi come un metronomo di altissimo livello, capace di abbinare visione di gioco, pressing e qualità sui calci piazzati. Le sue prestazioni nelle ultime stagioni lo hanno consacrato come leader del centrocampo Inter e come giocatore chiave per gli schemi del tecnico Cristian Chivu.

Il duello che vale la vetta

La posta in palio è altissima e, sebbene non ancora decisiva per il campionato, la vittoria nel Derby Milan Inter fornirebbe un’enorme spinta psicologica. Da giocatori con la loro influenza e qualità, ci si aspetta la giocata decisiva.

Il quotidiano Tuttosport ha voluto celebrare questa rivalità in cabina di regia, titolando eloquentemente «Che musica maestri!», con l’auspicio che il duello tra Modric e Calhanoglu possa offrire uno spettacolo che faccia “ballare i tifosi” di entrambe le sponde milanesi.

image 58

