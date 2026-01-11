News
Modric, statistica interrotta: dato impressionante, il croato in panchina dopo… Ultimissime
Modric, centrocampista leader del Milan, andrà oggi in panchina contro la Fiorentina interrompendo una striscia lunghissima
Per la prima volta dal suo sbarco a Milano, Luka Modrić non guiderà il centrocampo rossonero dal fischio d’inizio. Dopo un tour de force di 18 partite consecutive da titolare, il fuoriclasse croato si accomoderà in panchina questo pomeriggio al “Franchi”. Secondo il Corriere della Sera, la decisione di Massimiliano Allegri è puramente gestionale: a 40 anni e dopo la battaglia contro il Genoa, il “Professore” ha bisogno di ricaricare le pile.
La staffetta in mediana: Jashari sorpassa Ricci
Con Modrić fuori dai giochi per i primi 90 minuti, la cabina di regia del Milan cambia volto. Allegri sembra aver sciolto le riserve:
- Ardon Jashari favorito: Lo svizzero è balzato in pole position per una maglia da titolare. Arrivato in estate come colpo strategico di Igli Tare, Jashari ha ora l’occasione della vita per dimostrare di poter essere l’erede del croato.
- Samuele Ricci insegue: Nonostante l’ottimo impatto nelle scorse settimane, l’ex Toro dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso qualora servisse più dinamismo.
- La diga: Accanto al giovane regista agiranno gli “intoccabili” Fofana (nonostante le voci di riposo) e Rabiot, chiamati a proteggere una difesa orfana di Tomori.
Le ultime dal campo: Füllkrug e Leão
Oltre al centrocampo, gli occhi sono puntati sull’attacco. Allegri ha confermato che il recupero di Nkunku gli permette ampie rotazioni.
- Niclas Füllkrug scalpita per la sua prima da titolare in maglia rossonera, probabilmente al fianco di Pulisic.
- Rafael Leão potrebbe essere l’escluso eccellente dell’ultimo minuto, lasciando spazio alla fisicità del tedesco per scardinare la difesa viola.