Modric, statistica interrotta: dato impressionante, il croato in panchina dopo… Ultimissime

Modric, centrocampista leader del Milan, andrà oggi in panchina contro la Fiorentina interrompendo una striscia lunghissima

Per la prima volta dal suo sbarco a Milano, Luka Modrić non guiderà il centrocampo rossonero dal fischio d’inizio. Dopo un tour de force di 18 partite consecutive da titolare, il fuoriclasse croato si accomoderà in panchina questo pomeriggio al “Franchi”. Secondo il Corriere della Sera, la decisione di Massimiliano Allegri è puramente gestionale: a 40 anni e dopo la battaglia contro il Genoa, il “Professore” ha bisogno di ricaricare le pile.

La staffetta in mediana: Jashari sorpassa Ricci

Con Modrić fuori dai giochi per i primi 90 minuti, la cabina di regia del Milan cambia volto. Allegri sembra aver sciolto le riserve:

Ardon Jashari favorito: Lo svizzero è balzato in pole position per una maglia da titolare. Arrivato in estate come colpo strategico di Igli Tare, Jashari ha ora l’occasione della vita per dimostrare di poter essere l’erede del croato.

Lo svizzero è balzato in pole position per una maglia da titolare. Arrivato in estate come colpo strategico di Igli Tare, Jashari ha ora l’occasione della vita per dimostrare di poter essere l’erede del croato. Samuele Ricci insegue: Nonostante l’ottimo impatto nelle scorse settimane, l’ex Toro dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso qualora servisse più dinamismo.

Nonostante l’ottimo impatto nelle scorse settimane, l’ex Toro dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso qualora servisse più dinamismo. La diga: Accanto al giovane regista agiranno gli “intoccabili” Fofana (nonostante le voci di riposo) e Rabiot, chiamati a proteggere una difesa orfana di Tomori.

Le ultime dal campo: Füllkrug e Leão

Oltre al centrocampo, gli occhi sono puntati sull’attacco. Allegri ha confermato che il recupero di Nkunku gli permette ampie rotazioni.