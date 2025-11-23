Modric Milan, Cosmi lo sceglie nel suo centrocampo ideale! Il commento. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Mentre cresce l’attesa per il Derby della Madonnina, l’allenatore Serse Cosmi, tecnico noto per la sua schiettezza e l’approccio passionale al calcio, ha offerto la sua lettura tattica sul Milan in un’intervista esclusiva a Tuttosport. Le sue considerazioni si sono concentrate in particolare sulle scelte di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, in vista della delicata sfida contro l’Inter.

Cosmi ha subito smentito l’idea che la trasformazione e la solidità del Milan possano essere ricondotte solo all’innesto di Adrien Rabiot a settembre: “Assolutamente no, senza dimenticare ovviamente Modric.” Il croato, infatti, è la vera chiave di volta per il centrocampo del Diavolo.

Il Centrocampo Perfetto: La Mente di Modrić e la Forza di Rabiot

L’ex tecnico ha esaltato il trio di centrocampo dei rossoneri, definendolo come la sua combinazione ideale per qualità e caratteristiche. Il suo centrocampo perfetto, ha spiegato Cosmi, sarebbe così composto:

Luka Modrić (il fuoriclasse croato): Regista davanti alla difesa, “ micidiale pure nella lettura delle giocate avversarie .”

(il fuoriclasse croato): Regista davanti alla difesa, “ .” Adrien Rabiot (il dinamico francese): Interno sinistro, apprezzato per “ fisico, corsa e tiro .”

(il dinamico francese): Interno sinistro, apprezzato per “ .” Youssouf Fofana (il mediano ivoriano): Mezzala destra, fondamentale per la sua “dinamicità.”

Questa combinazione, frutto delle sapienti mosse del Direttore Sportivo Igli Tare sul mercato, fornisce ad Allegri un equilibrio perfetto tra intelligenza tattica, fisicità e capacità di inserimento, elementi cruciali per affrontare una squadra solida come l’Inter.

L’Enigma Leão-Pulisic: Il Tentativo di Sorprendere l’Inter

L’analisi di Cosmi si è poi spostata sull’attacco, che nel Derby vedrà per la prima volta dall’inizio il tandem Rafael Leão-Christian Pulisic. L’allenatore ha sottolineato come la coppia offensiva pensata da Allegri non sia stata ancora vista appieno, dato che il Milan ha disputato “il 70% delle gare senza uno o l’altro” a causa di infortuni o scelte tecniche.

Riguardo a Rafael Leão, il fantasista portoghese, Cosmi lo definisce un “enigma“, ma si mostra aperto all’idea di vederlo schierato in un ruolo più centrale: “Per me non è una follia farlo giocare lì, può essere una risorsa.” La scommessa di Allegri in attacco è chiara: usare la rapidità e l’imprevedibilità di questa coppia per mettere in crisi la difesa nerazzurra.

