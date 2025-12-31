Modric si confessa: il rapporto con Allegri e il nuovo corso del Milan. Segui le ultimissime sui rossoneri

In un’esclusiva concessa ai microfoni de Il Corriere della Sera, il fuoriclasse croato Luka Modric, leggendario centrocampista e attuale calciatore più longevo dell’intera Serie A, ha aperto le porte della sua nuova vita in rossonero. Durante la lunga chiacchierata con i giornalisti Aldo Cazzullo e Carlos Passerini, il Pallone d’Oro ha affrontato temi profondi, spaziando dal suo passato glorioso alle ambizioni future con la maglia del Diavolo.

L’elogio a Massimiliano Allegri: “Un genio del calcio”

Uno dei punti focali dell’intervista ha riguardato il legame nato a Milanello con Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan noto per la sua gestione magistrale dei campioni e per il suo acume tattico. Le parole di Modricverso il tecnico livornese sono state cariche di stima e ironia, dipingendo un ritratto inedito del mister.

“Finché non esce dalla stanza non posso dirvi niente!”, ha esordito scherzando il croato, per poi farsi serio: “Ha una personalità incredibile. Sotto molti aspetti mi ricorda Carlo Ancelotti: è sensibile, divertente e ama scherzare con il gruppo. Ma quando si scende in campo, la musica cambia. Come tecnico è un grandissimo e sa di calcio come pochi al mondo. Non lo conoscevo così bene da vicino, ma oggi sono estremamente felice che sia lui la mia guida tecnica”.

La rivoluzione di Igli Tare e il progetto rossonero

Il nuovo corso del club meneghino non passa solo dal campo, ma anche dalle sapienti mosse di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua capacità di costruire rose competitive unendo giovani talenti a leader esperti. Proprio l’approdo di Modric a Milanello è stato uno dei capolavori diplomatici firmati dal nuovo DS, intenzionato a riportare il Diavolo sul tetto del mondo grazie a innesti di caratura internazionale.

Luka Modric, nonostante l’età, si conferma il perno centrale del progetto tecnico. La sua intesa con Massimiliano Allegri sembra essere il segreto del nuovo equilibrio dei rossoneri. Il campione croato ha sottolineato come l’ambiente milanese lo abbia rigenerato, trovando in società e nello staff tecnico la stessa fame di vittorie che ha caratterizzato la sua intera carriera.

Conclusioni e prospettive future

L’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera conferma che il Milan ha ritrovato la bussola. Con la competenza strategica di Igli Tare dietro la scrivania e l’esperienza di Massimiliano Allegri in panchina, i tifosi del Diavolo possono sognare in grande. La leadership di un veterano come Modric farà da collante per riportare i rossoneri a lottare per i traguardi più prestigiosi, sia in Italia che in Europa.