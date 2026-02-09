Modric incontra Sergio Ramos. Le due vecchie glorie del Real Madrid insieme a casa dello spagnolo: nuove voci di mercato?

Modric incontra Sergio Ramos. Le due vecchie glorie del Real Madrid insieme a casa dello spagnolo riaccendendo le vecchie voci di mercato

In questi giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, Luka Modric ha avuto l’opportunità di fare visita a un suo vecchio amico e compagno di squadra, Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid. Il difensore spagnolo, svincolato dopo un’avventura al Monterrey in Messico, ha accolto il croato con grande affetto.

Un incontro speciale tra ex compagni di squadra

Modric e Ramos hanno condiviso per anni lo spogliatoio al Real Madrid, vincendo insieme numerosi trofei sotto la guida di Carlo Ancelotti e Zinedine Zidane, facendo la storia del club. Per immortalare l’incontro, Ramos ha pubblicato una foto sui suoi Instagram Stories, dove si mostra insieme a Modric, accompagnata da una dedica affettuosa: “Sempre un’allegria immensa vederti, fratello mio. Per altri incontri come questi. Ti ho impressionato con il mio asado ahahahahha”. La foto e il tono scherzoso hanno fatto sorridere i fan, ma non sono passati inosservati agli occhi degli esperti di calciomercato.

Ramos e il possibile approdo al Milan: voci di mercato in fermento

La visita di Modric a Ramos non fa che riaccendere le voci di mercato, che lo scorso inverno avevano accostato il difensore spagnolo al Milan, complice la sua disponibilità e la sua esperienza internazionale. Attualmente svincolato, Sergio Ramos potrebbe essere una tentazione per i rossoneri, che stanno cercando di rinforzare la propria difesa. Con Ramos ora libero da ogni vincolo contrattuale, il suo nome torna a circolare con insistenza come possibile rinforzo per la Serie A, dove il Milan potrebbe approfittare della sua esperienza e leadership per fare un salto di qualità in vista dei prossimi impegni europei e nazionali.

Resta da vedere se la possibilità di vedere Ramos con la maglia del Milan prenderà corpo nei prossimi mesi, ma le ultime notizie e questo incontro tra vecchi amici potrebbero alimentare ulteriormente le speculazioni sul suo futuro.

