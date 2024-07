MN24 – Nazionali Milan: definito il PROGRAMMA dopo gli impegni, da Jovic a Leao ecco quando rientrano

La stagione del Milan è ufficialmente iniziata ieri con il raduno. Ecco quando rientreranno i vari nazionali a Milanello

Come raccolto da Milannews24, il 23 luglio tornerà a disposizione Luka Jovic, mentre nella tournée negli Usa si aggregheranno anche Musah e Pulisic di rientro dalla Copa Amèrica. A seguire gli altri nazionali come Leao e Okafor, poi i francesi (in campo stasera contro la Spagna) e Reijnders.