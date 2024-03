MN24- Milan Slavia Praga: scelto il giocatore che parlerà con Pioli in conferenza stampa

In vista del match tra Milan e Slavia Praga di Europa League ecco chi parlerà con Stefano Pioli in conferenza stampa

Giovedì sera il Milan affronterà lo Slavia Praga in Europa League 2023-24. In vista del match Pioli terrà la consueta conferenza stampa, il club ha deciso inoltre chi affiancherà l’allenatore alla vigilia del match valido per gli ottavi di finale della competizione:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 ci sarà il centrocampista rossonero Yacine Adli. Appuntamento domani a Milanello dalle 14:30 con diretta testuale sul nostro sito.