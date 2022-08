MN24 – Milan Primavera, out Chaka Traorè con la Samp: il motivo

Il Milan Primavera dovrà fare a meno di una delle sue stelle contro la Sampdoria. Resta fuori infatti Chaka Traorè

Il Milan Primavera scenderà in campo tra qualche minuto nel match contro la Sampdoria. Tra gli assenti per Abate c’è Chaka Traorè. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la sua mancata convocazione è dovuta ad un problema alla spalla che il giocatore ha accusato nel finale del match con il Frosinone della scorsa settimana. Infortunio di non grave entità, giocatore lasciato fuori in via precauzionale.

