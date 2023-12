Milan Napoli femminile, coro polemico dei tifosi: «Noi vogliamo 11 Piemonte». Ecco cosa è accaduto durante il match di campionato

Con il Milan Femminile in svantaggio contro il Napoli, i tifosi rossoneri hanno intonato cori per Martina Piemonte, ceduta all’Everton in estate:

«Martina Piemonte ale ooh. Noi vogliamo 11 Piemonte (coro ripetuto più volte)»