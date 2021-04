MN24 – Milan, in tre rientrano dal prestito: potrebbero restare in rossonero

Il Milan si prepara a riaccogliere tre giocatori mandati in prestito nell’arco di questa stagione. Rimarranno in rossonero

Il Milan si appresta a riaccogliere al termine di questa stagione Mattia Caldara, Diego Laxalt ed Andrea Conti. I tre, in prestito rispettivamente all’Atalanta, Celtic e Parma, hanno vissuto stagioni molto diverse. Prettamente negativa l’avventura dei due italiani, mentre meglio è andata all’esterno urugagio in Scozia.

Da quanto filtra da Milanello, i rossoneri hanno comunque intenzione di mantenere in rosa tutti e tre i giocatori, i quali serviranno come elementi in grado di allungare la panchina in vista della prossima stagione.