Caldara torna al Milan: ecco le intenzioni di Stefano Pioli

Mattia Caldara è pronto a tornare al Milan: il difensore non verrà riscattato dall’Atalanta. Ecco cosa farà Stefano Pioli

In vista della prossima stagione, il Milan avrà un difensore in più in rosa: si tratta di Mattia Caldara. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Il classe ’94 non verrà riscattato dalla Dea, giunto in prestito di 18 mesi per un riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il centrale tornerà dunque a Milanello e Stefano Pioli lo valuterà nei test amichevoli estivi, prima di prendere una decisione: in caso di “sentenza” negativa del tecnico rossonero, il giocatore verrà inserito immediatamente sul mercato.