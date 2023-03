MN24 – Infortunate Milan Femminile: il bollettino delle rossonere

Domani il Milan Femminile afforterà in trasferta la Roma. Nell’ elenco delle convocate non figurano 3 rossonere per motivi fisici

Come raccolto dalla nostra redazione infatti non ci sono Arnadottir, per un problema alla spalla, Mascarello, per un affaticamento. Discorso diverso per Grimshaw che dopo i problemi accusati dopo il finale di gara contro la Fiorentina, si è preferito tenerla preucazionalmente a riposo.