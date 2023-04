MN24 – Milan Femminile, Ganz: «Vittoria di forza con l’Inter. Ora…». Ecco le parole del tecnico rossonero dopo il successo

L’allenatore del Milan Femminile Maurizio Ganz ha parlato dopo la vittoria con l’Inter. Ecco le parole, raccolte dal nostro inviato Daniele Grassini:

LE DIFFICOLTA’ – «L’Inter nel secondo tempo ha messo forze fresche in campo, noi avevamo pochi cambi disponibili per aiutare la squadra. Abbiamo tenuto, è stata una vittoria sofferta. Brave le undici in campo, brave quelle che sono subentrate. Siamo in difficoltà numerica, ci mancano tantissime giocatrice»

VIGILUCCI – «Non mi sorprende, si allena bene ed è tosta. Quando è in area o al limite, sa sempre cosa fare. Gol pazzesco anche di Piemonte, gol bellissimo»

LA VITTORIA – «Bene così, testa alla Juventus. Spero di recuperare almeno una giocatrice. Meritavamo questa vittoria, che è stata una vittoria di forza, ma avevamo fatto bene già con Roma e Juventus»