Infortunio Maignan: il peso dei troppi stop negli ultimi 3 anni, il club riflette sul futuro

Mike Maignan è alle prese con un nuovo infortunio. Troppi stop negli ultimi anni che fanno riflettere il club in ottica futuro

Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport, ha fatto il punto su Maignan dopo l’infortunio. Una situazione già vista troppe volte dalle parti di Milanello che fanno riflettere il Milan in ottica rinnovo e futuro:

LE PAROLE – «Mike Maignan ha saltato 39 partite da quando gioca al Milan, quindi circa il 30% delle presenze complessive della squadra e quasi un campionato intero tra infortuni e varie squalifiche. Durante questa stagione ha giocato di più, collezionando infatti 40 presenze ma ha già saltato 7 partite e con questo infortunio salterà le prossime 2-3 gare di campionato. La società rossonera potrà fare le sue riflessioni, anche per quanto riguarda il contratto in scadenza nel 2026: se dovesse arrivare un’offerta importante per il portiere francese da parte di un’altra squadra, il Milan la prenderebbe in seria considerazione»